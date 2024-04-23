Ранее в ДТЭК предупредили, что летом возможны отключения света в связи с ростом нагрузки в сети. Это произойдет в случае, если не будет восстановлена тепловая генерация, повысится потребление электроэнергии из-за жары, а также в случае нехватки объема электроэнергии, которую Украина получает из Европы и отсутствия возможности транспортировать свет.
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Ситуация со светом
Денис Шмыгаль сообщил, что уже несколько дней Украина вынуждена покрывать дефицит в энергосистеме с помощью европейских партнеров.
Энергетики делают все возможное, чтобы удерживать ситуацию и быстро осуществлять ремонты. Как и в начале полномасштабной войны, должны сплотиться, чтобы быть устойчивыми,
– сообщил он.
Премьер-министр призвал украинцев более экономно использовать свет, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. В то же время Шмыгаль обратился и к бизнесу с просьбой максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.
Что известно об отключении
- В Минэнерго отмечали, что они уже имеют готовые графики отключений на случай, если в этом будет нуждаться энергосистема. Энергетики отмечают, что вероятность ограничений электроэнергии летом очень высока – если обстрелы энергоструктуры будут продолжаться. В то же время речь о временных отключениях, а не тотальный блэкаут.
- Эксперты по энергетике убеждены, что первые плановые отключения по всей Украине могут возникнуть в июле – августе. Причиной является то, что в Украине будет пик потребления, связан с очень жаркой погодой. То есть граждане начнут включать кондиционеры, чтобы охладиться – соответственно нагрузка возрастет.
- Минэнерго также призвали украинцев помочь в стабилизации энергосистемы. Для этого нужно уменьшить использование электроэнергии в пиковые часы – особенно с 19 до 22. Гендиректор Yasno убежден, что это нужно делать ежедневно в течение 2024 года, чтобы выстроилась привычка.