Об этом в эфире телемарафона рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Стоит отметить, что нагрузка на энергосеть летом увеличивается – на это влияет жара и то, что люди начинают включать кондиционеры.

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Условия отключений

Дмитрий Сахарук объяснил, что к отключениям света снова могут прибегнуть, если не будет восстановлена тепловая генерация. Кроме этого, на фактором введения графиков может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе.

Третьим фактором исполнительный директор назвал то, что не будет хватать объема электроэнергии, которую мы получаем из Европы. Напоследок он отметил, что отключения будут, если не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.

Тогда единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно единственным способом – это почасовыми графиками отключения,

– акцентировал Сахарук.

Он отметил, что только при осуществлении всех вышеназванных условий есть вероятность введения почасовых графиков отключения света по всей Украине.

Проблемы с электроэнергией

В результате массированной ракетной атаки россиян 11 апреля было полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. Предприятие поставляло электроэнергию в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Также, в марте была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что Украина может столкнуться с ограничениями в поставках электроэнергии. Речь не о блэкауте, а о периодических отключениях. В то же время Минэнергетики уже имеет готовые графики – их подготовили еще перед началом отопительного сезона.