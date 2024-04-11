Когда ждать отключения

Юрий Щедрин отметил для 24 Канала, что отключение света уже есть в некоторых областях поэтому не исключено, что дальше они будут более масштабными.

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Юрий Щедрин Эксперт по энергетике и экономике Это зависит от следующих шагов, что будет уничтожено еще и как справится система. Сейчас у нас есть импорт энергии, что нам помогает, плюс солнечная погода, плюс возобновляемая энергия. Но как мы пройдем период, когда будут уничтожены нагрузки, никто сейчас не знает. Очень вероятно, что будут проблемы и отключения. И большой вопрос, что будет в следующий отопительный сезон, если не удастся эти последствия преодолеть.

Владимир Омельченко дополнил его ответ и указал для 24 Канала, что первые плановые отключения по всей Украине могут возникнуть в июле-августе.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова В июле-августе с одной стороны будут выведены в ремонт блоки АЭС и ТЭС для подготовки к зиме. А с другой стороны, у нас будет пик потребления связан с очень жаркой погодой, потому что везде увеличится использование кондиционеров. И поэтому в этот период прогнозируется определенный дефицит мощности, что может привести к плановым отключениям. А зимой этот дефицит может еще возрасти, поскольку зимой еще больше увеличится потребление.

Также Омельченко отметил, что отремонтировать поврежденные объекты до зимы на 100% – невозможно.

Это невозможно из-за физических возможностей. Однако восстановить где-то до 70% вполне реально. Особенно это касается некоторых ТЭС, но для этого нужно решить долговую проблему на балансирующем рынке. Поэтому нужно усилить сотрудничество с нашими международными партнерами, в секторе финансирования,

– сказал он.

Напомним! 11 апреля Россия нанесла ракетную атаку по Трипольской ТЭС, что в Киевской области. Это крупнейшая ТЭС в Украине, которая сейчас полностью разрушена.