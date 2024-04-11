Коли чекати на відключення

Юрій Щедрін наголосив для 24 Каналу, що відключення світла уже є у деяких областях тож не виключено, що далі вони будуть більш масштабними.

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Юрій Щедрін Експерт з енергетики та економіки Це залежить від наступних кроків, що буде знищено ще і як впорається система. Зараз в нас є імпорт енергії, що нам допомагає, плюс сонячна погода, плюс відновлювальна енергія. Але як ми пройдемо період, коли будуть знищені навантаження, ніхто зараз не знає. Дуже ймовірно, що будуть проблеми і відключення. І велике питання, що буде у наступний опалювальний сезон, якщо не вдасться ці наслідки подолати.

Володимир Омельченко доповнив його відповідь та вказав для 24 Каналу, що перші планові відключення по усій Україні можуть виникнути у липні-серпні.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова В липні-серпні з одного боку будуть виведені в ремонт блоки АЕС та ТЕС для підготовки до зими. А з іншого боку, у нас буде пік споживання пов'язаний з дуже спекотною погодою, бо скрізь збільшиться використання кондиціонерів. І тому в цей період прогнозується певний дефіцит потужності, що може призвести до планових відключень. А взимку цей дефіцит може ще зрости, оскільки взимку ще більше збільшиться споживання.

Також Омельченко наголосив, що відремонтувати пошкоджені об'єкти до зими на 100% – неможливо.

Це неможливо через фізичні можливості. Проте відновити десь до 70% цілком реально. Особливо це стосується деяких ТЕС, але для цього потрібно вирішити боргову проблему на балансуючому ринку. Тож потрібно посилити співпрацю з нашими міжнародними партнерами, у секторі фінансування,

– сказав він.

Нагадаємо! 11 квітня Росія завдала ракетної атаки по Трипільській ТЕС, що на Київщині. Це найбільша ТЕС в Україні, яка наразі повністю зруйнована.