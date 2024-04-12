Летом растет потребление электроэнергии, потому что в жару люди активно включают кондиционеры. Собственно, из-за этого аналитики и прогнозируют отключение света на июль – август.

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Когда могут ввести отключение света в Украине

Спрогнозировать сейчас очень трудно, потому что практически каждый день или с периодичностью в несколько дней происходят массированные атаки, есть дополнительные повреждения. Конечно, если они будут продолжаться, то мы реально можем столкнуться с ограничениями,

– заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Впрочем, она заверила: доступ к электроэнергии будет с периодичностью. То есть о полном блэкауте речь не идет. Сейчас надо оценить, в каком состоянии оборудование, и решить, что можно достаточно быстро отремонтировать и ввести в работу.

По словам Гринчук, ситуация может быть разной. Если события будут разворачиваться по негативному сценарию, то будут пытаться распределять электроэнергию максимально справедливо, чтобы потребители были со светом. Графики отключений были готовы еще перед началом отопительного сезона.

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