Улітку зростає споживання електроенергії, бо в спеку люди активно вмикають кондиціонери. Власне, через це аналітики і прогнозують відключення світла на липень – серпень.

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Коли можуть запровадити відключення світла в Україні

Спрогнозувати зараз дуже важко, тому що практично кожного дня або з періодичністю в декілька днів відбуваються масовані атаки, відбуваються додаткові пошкодження. Звичайно, якщо вони триватимуть, то ми реально можемо зіткнутися з обмеженнями,

– заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Утім, вона запевнила: доступ до електроенергії буде з періодичністю. Тобто про повний блекаут не йдеться. Зараз треба оцінити, в якому стані обладнання, та вирішити, що можна достатньо швидко відремонтувати та ввести в роботу.

За словами Гринчук, ситуація може бути різною. Якщо події будуть розгортатися за негативним сценарієм, то намагатимуться розподіляти електроенергію максимально справедливо, щоб споживачі були зі світлом. Графіки відключень були готові ще перед початком опалювального сезону.

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