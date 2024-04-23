Раніше у ДТЕК попередили, що влітку можливі відключення світла у зв'язку з зростанням навантаження у мережі. Це станеться у випадку, якщо не буде відновлена теплова генерація, підвищиться споживання електроенергії через спеку, а також у випадку браку обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи і відсутності можливості транспортову вати світло.
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Ситуація зі світлом
Денис Шмигаль повідомив, що уже кілька днів Україна вимушена покривати дефіцит в енергосистемі за допомогою європейських партнерів.
Енергетики роблять усе можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко здійснювати ремонти. Як і на початку повномасштабної війни, мусимо згуртуватися, щоб бути стійкими,
– повідомив він.
Прем'єр-міністр закликав українців більш ощадливо використовувати світло, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень. Водночас Шмигаль звернувся й до бізнесу з проханням максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.
Що відомо про відключення
- У Міненерго зазначали, що вони вже мають готові графіки відключень на випадок, якщо цього потребуватиме енергосистема. Енергетики зазначають, що ймовірність обмежень електроенергії влітку дуже висока – якщо обстріли енергоструктури триватимуть. Водночас мова про тимчасові вимкнення, а не тотальний блекаут.
- Експерти з енергетики переконані, що перші планові відключення по усій Україні можуть виникнути у липні – серпні. Причиною є те, що в Україні буде пік споживання, пов'язаний з дуже спекотною погодою. Тобто громадяни почнуть вмикати кондиціонери, аби охолодитися – відповідно навантаження зросте.
- Міненерго також закликали українців допомогти у стабілізації енергосистеми. Для цього потрібно зменшити використання електроенергії у пікові години – особливо з 19 до 22. Гендиректор Yasno переконаний, що це потрібно робити щодня впродовж 2024 року, аби вибудувалася звичка.