Курс злотого падає: де вигідніше купити та обміняти валюту

Після стрімкого зростання, злотий відчув невелике падіння. Курс валюти знизився на 11 копійок лише за один день. Як відреагували банки та обмінники на зміну курсу, читайте далі.

Який офіційний курс злотого в Україні зараз Станом на 27 березня, офіційний курс злотого в Україні сягнув – 10,73 гривні (-11 копійок порівняно з 26 березня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також Курси падають: яка ціна за долар на ринку Курс злого в банках і обмінниках Згідно з даними "Мінфіну", курс злотого в Україні змінився так: у банках середній курс купівлі становить – 10,40 гривні за злотий (без змін), продажу – 11,05 гривні за злотий (без змін);

середній курс купівлі становить – 10,40 гривні за злотий (без змін), продажу – 11,05 гривні за злотий (без змін); а в обмінниках середній курс покупки – 10,70 гривні за злотий (-2 копійки), продажу – 10,80 (без змін). У скільки обійдеться покупка 100 злотих сьогодні покупка 100 злотих у банку обійдеться в середньому у – 1 105 гривень;

обійдеться в середньому у – 1 105 гривень; в обмінниках придбати 100 злотих можна орієнтовно за – 1 080 гривень. Скільки можна отримати за 100 злотих сьогодні якщо здавати 100 злотих у банку, можна отримати в середньому – 1 040 гривень;

можна отримати в середньому – 1 040 гривень; при обміні 100 злотих в обміннику, можна отримати приблизно – 1 070 гривень. Зверніть увагу! Курс валюти безпосередньо залежить від фінансової установи, де відбувається обмін.