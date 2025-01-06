Найкращий час для купівлі: який курс польського злотого сьогодні
Курс польського злотого різко зріс напередодні Нового року, але після святкового періоду знову знизився. Де сьогодні вигідніше купувати чи обмінювати валюту та який актуальний курс злотого – читайте далі.
Офіційний курс злотого в Україні
Станом на ранок 4 січня офіційний курс злотого в Україні встановлено на рівні 10,14 гривні (без змін від 3 січня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Курс злотого в банках та обмінниках.
Згідно з даними, передає 24 Канал з посиланням "Мінфін", купівля злотого у банках становить у середньому 10,00 гривні (без змін) та продаж – 10,35 гривні (-5 копійок).
Водночас обмінники купують злоті по 10,25 гривні (+5 копійок), а продають – уже по 10,36 гривні (+2 копійки).
Скільки коштують 100 злотих сьогодні
- Сьогодні ціна 100 польських злотих за офіційним курсом в Україні становить 1 014 гривень. Проте, при купівлі в банках або обмінниках, сума буде дещо вищою – близько 1 035 гривень – у банках та 1 036 гривень в обмінниках.
- Обмінювати злоті на гривні зараз вигідніше в обмінниках, ніж у банках: за 100 злотих в обмінниках можна отримати 1 025 гривень, тоді як на міжбанку ця сума становитиме приблизно 1 000 гривень.
Втім, остаточна вартість валюти буде залежати від фінансової установи, в якій ви проводите валютну операцію.