США готують удар по російській нафті: Індія може опинитися під 100% митами

Нові санкційні ініціативи США щодо покупців російської нафти можуть суттєво ускладнити торговельні відносини з Індією. У Нью-Делі визнають, що питання, яке вважали врегульованим, знову стало предметом переговорів.

Чому нові санкції США викликали занепокоєння в Індії

За інформацією Bloomberg, заяви Вашингтона про можливе запровадження санкцій проти країн, які купують російську нафту, стали несподіванкою для індійської сторони. Співрозмовники агентства зазначають, що під час переговорів, які завершилися укладенням попередньої торговельної угоди між США та Індією у лютому, питання імпорту російської нафти вважалося врегульованим.

Однак після скасування Верховним судом США мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, сторони так і не уклали повноцінну торговельну угоду, оскільки Індія очікує вигідніших умов.

Водночас джерела наголошують, що Нью-Делі навряд чи публічно критикуватиме новий санкційний законопроєкт. Індія розраховує продовжити діалог із Вашингтоном та сприймає нинішні суперечності як тимчасовий етап у двосторонніх відносинах.

Які наслідки можуть мати обмеження для нафтового ринку

Законопроєкт, який спочатку ініціював сенатор Ліндсі Грем і який підтримує Дональд Трамп, передбачає можливість запровадження санкцій проти п'яти найбільших покупців російської нафти та природного газу, серед яких Китай та Індія. Документ може надати президенту США право застосовувати до цих країн мита у розмірі до 100%.

За даними аналітичної компанії Kpler, у першій половині липня Індія імпортувала з Росії близько 2,6 мільйона барелів нафти на добу, що перевищує половину всього нафтового імпорту країни.

Провідний аналітик Kpler Суміт Рітолія попередив, що знайти альтернативу російській нафті буде непросто.

"Наразі існує небагато альтернативних постачальників, здатних замінити російську нафту в таких самих обсягах, із такою ж надійністю та економічною доцільністю. Будь-яка політика, яка суттєво порушить експорт російської нафти, ризикує ще більше посилити дефіцит на вже напруженому світовому нафтовому ринку, і наслідки цього відчуватимуться далеко за межами Індії", – зазначив він.

Індія активно закуповує російську нафту також через перебої з постачанням із Близького Сходу, які виникли внаслідок війни навколо Ірану та блокування Ормузької протоки. Водночас тимчасовий виняток із санкцій США, що дозволяв такі закупівлі, діяв лише до 17 червня, а інформації про його продовження поки немає.

Водночас країни Європейського Союзу вже третій день поспіль не можуть погодити 21-й пакет санкцій проти Росії. Через відсутність консенсусу Брюссель був змушений тимчасово продовжити дію чинного обмеження ціни на російську нафту.