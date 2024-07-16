Нововведення для пенсіонерів: важливі зміни в Ощадбанку

У Пенсійному фонді повідомили про нововведення. Відтепер пенсіонерам, яким раніше було заборонено змінювати банк для отримання пенсійних виплат - дозволено це зробити.

Які важливі зміни запровадив Пенсійний фонд

Пенсійний фонд вніс значні зміни для військових пенсіонерів, зокрема, дозволив їм самостійно обирати банк для отримання пенсійних виплат.

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Раніше ці пенсіонери могли отримувати виплати лише через Ощадбанк, але зараз ця ситуація змінилася. Військові пенсіонери можуть самостійно змінити банк для отримання пенсійних виплат, скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду.

! Йдеться про осіб, які отримують виплати згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Відтак, подати заяву на зміну банку дуже просто: