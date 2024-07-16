Нововведення для пенсіонерів: важливі зміни в Ощадбанку
16 липня 2024, 12:17Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
У Пенсійному фонді повідомили про нововведення. Відтепер пенсіонерам, яким раніше було заборонено змінювати банк для отримання пенсійних виплат - дозволено це зробити.
Які важливі зміни запровадив Пенсійний фонд
Пенсійний фонд вніс значні зміни для військових пенсіонерів, зокрема, дозволив їм самостійно обирати банк для отримання пенсійних виплат.
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Раніше ці пенсіонери могли отримувати виплати лише через Ощадбанк, але зараз ця ситуація змінилася. Військові пенсіонери можуть самостійно змінити банк для отримання пенсійних виплат, скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду.Зауважте! Йдеться про осіб, які отримують виплати згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".
Відтак, подати заяву на зміну банку дуже просто:
- Авторизуйтеся на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- У вашому особистому кабінеті перейдіть до розділу "Пенсійне забезпечення" — "Внесення змін до пенсійної справи".
- Оберіть зі списку заяву під назвою "Заява про зміну способу виплати пенсій для осіб, звільнених із військової служби та інших".
- Заповніть у формі всі обов’язкові поля, які позначені зірочкою, та вкажіть реквізити нового банку для отримання пенсії. Якщо потрібно, прикріпіть скан підтверджувальних документів.
- Поставте галочку, погоджуючись на обробку персональних даних, та підтвердіть, що ви зобов’язуєтеся повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни, що впливають на пенсійне забезпечення.
- Підпишіть сформовану заяву КЕП і надішліть її до ПФУ. Результати розгляду заяви можна буде переглянути в розділі "Мої звернення" вашого особистого кабінету.