Чия виплата зросте

Частина пенсіонерів може отримати надбавку за віком. Для цього, особа має відповідати певним вимогам.

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Пенсіонер повинен:

мати щомісячну загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;

бути старше 70 років.

Зверніть увагу! Така доплата нараховується автоматично, вона додається до основного розміру пенсії у місяць, коли пенсіонер досягає вказаного віку.

Яка надбавка за віком зараз

Розмір такої надбавки змінюється з віком. Зараз ця доплата така:

пенсіонерам від 70 до 74 років включно надається надбавка у розмірі 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Ця надбавка не сумується, вона лише зростає з часом. Тобто, особа у 78 років отримує 456 гривень, а не 300 + 456 = 756 гривень.