Чия виплата зросте
Частина пенсіонерів може отримати надбавку за віком. Для цього, особа має відповідати певним вимогам.
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Пенсіонер повинен:
- мати щомісячну загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;
- бути старше 70 років.
Яка надбавка за віком зараз
Розмір такої надбавки змінюється з віком. Зараз ця доплата така:
- пенсіонерам від 70 до 74 років включно надається надбавка у розмірі 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.