Чия виплата зросте

Частина пенсіонерів може отримати надбавку за віком. Для цього, особа має відповідати певним вимогам.

Читайте також Декілька десятків мільярдів доларів: скільки Україні дали безпекові угоди з партнерами

Пенсіонер повинен:

  • мати щомісячну загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні;
  • бути старше 70 років.

Яка надбавка за віком зараз

Розмір такої надбавки змінюється з віком. Зараз ця доплата така:

  • пенсіонерам від 70 до 74 років включно надається надбавка у розмірі 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.