Чья выплата вырастет

Часть пенсионеров может получить надбавку по возрасту. Для этого, особа должна соответствовать определенным требованиям.

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Пенсионер должен:

иметь ежемесячную общую пенсионную выплату менее чем 10 340,35 гривны;

быть старше 70 лет.

Обратите внимание! Такая доплата начисляется автоматически, она добавляется к основному размеру пенсии в месяц, когда пенсионер достигает указанного возраста.

Какая надбавка по возрасту сейчас

Размер такой надбавки меняется с возрастом. Сейчас эта доплата такая:

пенсионерам от 70 до 74 лет включительно предоставляется надбавка в размере 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Эта надбавка не суммируется, она только растет со временем. То есть, лицо в 78 лет получает 456 гривен, а не 300 + 456 = 756 гривен.