Чья выплата вырастет
Часть пенсионеров может получить надбавку по возрасту. Для этого, особа должна соответствовать определенным требованиям.
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Пенсионер должен:
- иметь ежемесячную общую пенсионную выплату менее чем 10 340,35 гривны;
- быть старше 70 лет.
Какая надбавка по возрасту сейчас
Размер такой надбавки меняется с возрастом. Сейчас эта доплата такая:
- пенсионерам от 70 до 74 лет включительно предоставляется надбавка в размере 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.