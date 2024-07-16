Чья выплата вырастет

Часть пенсионеров может получить надбавку по возрасту. Для этого, особа должна соответствовать определенным требованиям.

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Пенсионер должен:

  • иметь ежемесячную общую пенсионную выплату менее чем 10 340,35 гривны;
  • быть старше 70 лет.

Какая надбавка по возрасту сейчас

Размер такой надбавки меняется с возрастом. Сейчас эта доплата такая:

  • пенсионерам от 70 до 74 лет включительно предоставляется надбавка в размере 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • от 80 лет – 570 гривен.