За це платить бізнес: економіст розвіяв міфи довкола економічного бронювання

У Верховній Раді розглядають законопроєкт про економічне бронювання військовозобов'язаних. Експерти з цього питання вважають, що для майбутньої фінансової стабільності в Україні це необхідно.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що за умовами економічного бронювання працівник у місяць має отримувати 30 – 35 тисяч гривень. Він наголосив, що ця сума має бути офіційною, з якої роботодавець сплачує податки.

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Економічна ситуація в Україні

Кабінет Міністрів України ухвалив Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки. За словами Олега Пендзина, цей документ у майбутньому матиме певні наслідки.

Перше, кожен рік до бюджету України має додатково надходити 350 мільярдів гривень. Друге, на цей період буде заморожено соціальні стандарти. Він пояснив, що протягом трьох років заробітна плата не зростатиме, також не буде індексуватися прожитковий мінімум.

"Ці речі впроваджуються не просто так, адже є великий брак грошей. Для того, щоб Україна могла продовжувати боротьбу у війні проти Росії у 2025 році, нам треба 2,2 трильйона на безпеку оборони. Це всі податки та збори", – сказав виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Чому необхідне економічне бронювання

Пендзин зазначив, що зараз Україні необхідно забезпечити безпеку та оборону, однак є проблема із відсутністю грошей.

Економічне бронювання – це спосіб хоч якимось чином додатково отримати кошти. Важливо додати, що за це платять не окремі людини, а бізнес, що працює,

– висловився він.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу наголосив, що все фінансове утримання українських військових йде із державного бюджету. Ті гроші, що їм платять, Україна отримує із податків та зборів від бізнесу. Тому дуже важливо, щоб бізнес працював та розвивався.

Як би комусь не подобалось економічне бронювання, але воно необхідне. За нього треба голосувати вже, бо бізнес радше йде в тінь, аніж лишається на світлі,

– зауважив Олег Пендзин.