Економічне бронювання працівників

Європейська бізнес-асоціація звернулася до Президента України з проханням дозволити економічне бронювання працівників.

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…наразі найбільш гострим для бізнесу все ж залишається питання кадрів. Так, бізнес розуміє важливість та потребу укомплектування Збройних cил України як основного пріоритету державної політики в умовах війни. Проте функціонування підприємств, видається, також є важливим – для продовження роботи економіки, збереження надходження податків, які допомагають фінансувати ЗСУ тощо,

– написали вони на своїй сторінці.

Нещодавно підприємці висунули пропозицію запровадити інструмент, який надасть їм право визначати, які працівники є важливими для діяльності конкретної компанії.

У ЕВА переконані, що таким інструментом може стати економічне бронювання, яке б діяло паралельно зі стратегічною системою бронювання.

Наразі в публічному просторі обговорюються різні концепції та моделі бронювання. І бізнес готовий, разом з уповноваженими представниками органів державної влади, сідати та обговорювати ці моделі та яка з них може бути найбільш корисною для нашої держави,

– також написали у асоціації.

Нагадаємо! У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки, який включає концепцію економічного бронювання.