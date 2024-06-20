Экономическое бронирование работников

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к Президенту Украины с просьбой разрешить экономическое бронирование работников.

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...сейчас наиболее острым для бизнеса все же остается вопрос кадров. Так, бизнес понимает важность и необходимость укомплектования Вооруженных сил Украины как основного приоритета государственной политики в условиях войны. Однако функционирование предприятий, представляется, также является важным – для продолжения работы экономики, сохранения поступления налогов, которые помогают финансировать ВСУ и тому подобное,

– написали они на своей странице.

Недавно предприниматели выдвинули предложение ввести инструмент, который предоставит им право определять, какие работники являются важными для деятельности конкретной компании.

В ЕВА убеждены, что таким инструментом может стать экономическое бронирование, которое бы действовало параллельно со стратегической системой бронирования.

Сейчас в публичном пространстве обсуждаются различные концепции и модели бронирования. И бизнес готов, вместе с уполномоченными представителями органов государственной власти, садиться и обсуждать эти модели и какая из них может быть наиболее полезной для нашего государства,

– также написали в ассоциации.

Напомним! В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о промышленной политике и прогнозируемость реального сектора экономики, который включает концепцию экономического бронирования.