Велика Британія виділяє грошову допомогу: куди спрямують мільйони фунтів стерлінгів

Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 20 мільйонів євро) для України. Кошти спрямують на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС.

Яку допомогу надала Велика Британія

Раніше він зазнав пошкоджень внаслідок російських атак, про що нагадали в Міністерстві енергетики України.

Допомога Сполученого Королівства стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у співпраці з урядом України та країнами-донорами G7,

– йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль зазначив, що Київ вдячний Великій Британії за послідовну підтримку України та вагомий внесок у зміцнення ядерної та енергетичної безпеки.

Шмигаль додав, що це важливий внесок не лише у відновлення пошкодженої інфраструктури, а й у зміцнення ядерної безпеки та захист Європи від радіаційних загроз.

Денис Шмигаль Міністр енергетики України У нинішніх умовах міжнародна солідарність і спільна відповідальність за ядерну безпеку мають особливе значення.

Нагадаємо, що союзники допомагають Україні з відновленням захисту на ЧАЕС. Зокрема, підтримку вже надавав Європейський Союз. Її розмір становив 75 мільйонів євро.

Також допомогу надала Норвегія. Сума внеску на відновлення захисту на Чорнобильській АЕС становить 100 мільйонів норвезьких крон (або приблизно 10 мільйонів доларів США).