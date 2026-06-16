Що відомо про виділення коштів на ЧАЕС

Він спрямує 75 мільйонів євро грантової допомоги на відновлення Нового безпечного конфайнменту, про що повідомили в Міністерстві енергетики України.

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Новину повідомила Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту G7. Гроші спрямують на відновлення захисної споруди над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Вона зазнала пошкоджень внаслідок атак Росії.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу та, зокрема, Урсулі фон дер Ляєн за рішення підтримати відновлення об’єкта. Він наголосив, що подібний внесок є важливим кроком для відновлення захисної споруди над зруйнованим енергоблоком та посилення ядерної безпеки України та всієї Європи загалом.

Згідно з його словами, пріоритетами залишаються:

відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури;

підвищення стійкості енергосистеми;

забезпечення надійного енергопостачання.

Що ще повідомила Урсула фон дер Ляєн

Також президентка Єврокомісії повідомила, що Євросоюз координує роботу з підготовки України до наступного опалювального сезону. Наразі сторони долучаються до міжнародних зусиль із мобілізації підтримки для зміцнення стійкості української енергосистеми напередодні зими.

Урсула фон дер Ляєн додала, що Європа продовжує непохитну підтримку України. Вона також зазначила, що Європейський Союз продовжує підтримувати Україну не лише у протидії Росії, а й на шляху до членства в ЄС.

Що ще відомо про гроші на ЧАЕС

Нагадаємо, що минулого тижня Верховна Рада підтримала зміни до Державного бюджету на 2026 рік. На потреби ЧАЕС додатково передбачено майже 600 мільйонів гривень.

Норвегія також виділила гроші на Чорнобильську АЕС. Сума внеску – 100 мільйонів норвезьких крон (це приблизно 10 мільйонів доларів США),