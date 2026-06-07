Пресслужба НАЕК "Енергоатом" опублікувала фото пошкодженої внаслідок ворожої атаки будівлі.

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Які наслідки удару по Чорнобильській зоні?

В Енергоатомі уточнили, що на момент атаки в будівлі не зберігалося відпрацьоване ядерне паливо.

Наразі радіаційний фон перебуває в межах норми.

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Росія продовжує вдаватися до ядерного терору, загрожуючи безпеці не лише України, а й всієї Європи,

– йдеться в повідомленні.

Пошкоджена будівля Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива / Фото: Енергоатом

Нагадаємо, влучання дрона по майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) сталося 7 червня о 02:10. Унаслідок удару в будівлі приймання контейнерів виникла пожежа площею близько 40 квадратних метрів – загоряння оперативно ліквідували.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.

На черговий російський удар вже відреагували в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ). Там заявили, що команда Агентства на Чорнобильському майданчику незабаром відвідає об'єкт для огляду наслідків.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі також наголосив, що інцидент викликає серйозне занепокоєння, оскільки удар стався по об'єкту, що містить значні обсяги ядерних матеріалів – вони зберігаються лише за кілька метрів від ураженої будівлі.

Тим часом в СБУ заявили, що для атаки росіяни використали безпілотний літальний апарат типу "Герань-2", окремі елементи дрона вже виявили на місці ураження. Правоохоронці наголосили, що удар не вплинув на виробничий процес сховища.