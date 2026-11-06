Українцям розповіли, як отримати пенсію 17 тисяч гривень: без якої умови не обійтися

Забезпечити собі безбідну старість та максимальні виплати від держави цілком реально, якщо заздалегідь знати правила гри. Проте для отримання бажаного результату доведеться виконати кілька жорстких умов щодо ваших доходів та тривалості роботи.

Що потрібно для отримання максимальних виплат

Щоб у 2026 році вийти на заслужений відпочинок із виплатою близько 17 000 гривень, 60-річній жінці необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. При цьому її офіційний дохід протягом трудової діяльності має становити не менше 46 900 гривень на місяць, про що свідчать дані Пенсійного калькулятора.

Наразі середня пенсія в Україні становить 7 200 гривень, але близько двох третин пенсіонерів отримують значно менше. Формула розрахунку від ПФУ є доволі суворою: кінцева сума зазвичай не перевищує 30% від вашої середньої зарплати.

Довідково! Вона множиться на індивідуальний коефіцієнт заробітку та коефіцієнт страхового стажу, тому чим вища "біла" зарплата і довший стаж, тим більшою буде виплата.

Які вимоги до стажу діють зараз

У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо людина планує вийти на пенсію у 63 роки, необхідно накопичити щонайменше 23 роки стажу, а у 65 років вистачить і 15 років офіційної роботи.

Навіть після призначення пенсії її розмір може зростати завдяки передбаченим законодавством доплатам. Для людей із понаднормовим страховим стажем передбачена фінансова надбавка за кожен повний рік понад установлену законом норму.

Важливо! Для пенсій, призначених після жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 35 років для чоловіків та понад 30 років для жінок.

За кожен повний рік такого стажу пенсія збільшується на 1% від її обчисленого розміру, але не більше ніж на 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Оскільки у 2026 році цей мінімум становить 2 595 гривень, максимальна доплата за один рік понаднормового стажу дорівнює 25,95 гривні.

Відповідно, за 10 років надстажу можна отримати майже 260 гривень додатково до щомісячної виплати.

Що робити тим кому бракує відпрацьованих років

Проблема дефіциту стажу стає все гострішою, адже вимоги держави щороку зростають. Як вже повідомлялося, українці мають законне право докупити необхідні роки, уклавши договір добровільної сплати ЄСВ з податковою службою.

Тим, хто роками працював неофіційно і не накопичив навіть мінімальних 15 років стажу, стандартна пенсія за віком не призначається взагалі. Після досягнення 65 років такі особи зможуть претендувати лише на державну соціальну допомогу, розмір якої жорстко залежить від сукупних доходів родини.