Верховна Рада скасувала податки на ввезення квадрокоптерів та іншої техніки

У понеділок, 6 лютого, народні депутати ухвалили закони 8360 та 8361-д, якими скасовуються мита та ПДВ на ввезення обладнання для військових. Мова йде про квадрокоптери, тепловізори, коліматори та прилади нічного бачення.

Також від сплати імпортних податків звільняються рації. За закони 8360 та 8361-д проголосували 331 та 326 нардепів відповідно.

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За словами ініціатора законопроєкту Ярослава Железняка, документ розробляли разом із волонтерськими організаціями.

Це честь допомагати вам і бути автором одного з законів,

– написав нардеп в телеграмі.

Він додав, що ці закони знімають всі бюрократичні обмеження по імпорту цього обладнання, що уможливлює експрес-доставки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 24 Канал збирає мільйон гривень на 10 "пташок" для ЗСУ.