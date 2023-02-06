Скасування пільг для грального бізнесу

З 15 березня уряд дозволив компаніям з оборотом до 10 мільярдів гривень переходити на спрощену систему оподаткування, сплачуючи 2% з обороту.

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Закон, який підписав Зеленський повертає заборону перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).

Зверніть увагу! Пільгу для решти підприємців скоріш за все скасують з 1 березня 2023 року.

Чому вирішили скасувати пільгу

Авторами законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування стали член фінансового комітету Ярослав Железняк та голова комітету Данило Гетманцев.

Вони неодноразово до цього наголошували, що гральний бізнес підпав під пільгу у 2% з обороту безпідставно. Також за їх даними на спрощену систему оподаткування перейшло 8 суб'єктів із категорії грального бізнесу станом на 31 серпня минулого року.