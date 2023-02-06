Скасування пільг для грального бізнесу
З 15 березня уряд дозволив компаніям з оборотом до 10 мільярдів гривень переходити на спрощену систему оподаткування, сплачуючи 2% з обороту.
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Закон, який підписав Зеленський повертає заборону перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).
Чому вирішили скасувати пільгу
Авторами законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування стали член фінансового комітету Ярослав Железняк та голова комітету Данило Гетманцев.
Вони неодноразово до цього наголошували, що гральний бізнес підпав під пільгу у 2% з обороту безпідставно. Також за їх даними на спрощену систему оподаткування перейшло 8 суб'єктів із категорії грального бізнесу станом на 31 серпня минулого року.
- Двоє із цих суб'єктів попри активне здійснення діяльності взагалі не сплачували у 2022 році єдиний податок, податок на прибуток, податок на майно в частині земельного податку та ПДВ.
- Серед інших шести платників податків середня сплата у 2022 році податків (податок на прибуток, ПДВ, податок на майно в частині земельного податку) до переходу на спрощену систему становила 200 тисяч гривень в день. Після переходу на спрощену систему сплата єдиного податку становить приблизно 23 тисяч гривень в день.