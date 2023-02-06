Також від сплати імпортних податків звільняються рації. За закони 8360 та 8361-д проголосували 331 та 326 нардепів відповідно.

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За словами ініціатора законопроєкту Ярослава Железняка, документ розробляли разом із волонтерськими організаціями.

Це честь допомагати вам і бути автором одного з законів,

– написав нардеп в телеграмі.

Він додав, що ці закони знімають всі бюрократичні обмеження по імпорту цього обладнання, що уможливлює експрес-доставки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 24 Канал збирає мільйон гривень на 10 "пташок" для ЗСУ.