Также от уплаты импортных налогов освобождаются рации. За законы 8360 и 8361 проголосовали 331 и 326 нардепов соответственно.

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По словам инициатора законопроекта Ярослава Железняка, документ разрабатывали вместе с волонтерскими организациями.

Это честь помогать вам и быть автором одного из законов,

– написал нардеп в телеграмме.

Он добавил, что эти законы снимают все бюрократические ограничения по импорту этого оборудования, что делает возможным экспресс-доставки.

Напомним, ранее мы сообщали, что 24 Канал собирает миллион гривен на 10 "птичек" для ВСУ.