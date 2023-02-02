Поэтому 24 Канал открывает большой сбор на 1 миллион гривен. Эти средства позволят приобрести дроны Mavic сразу для трех бригад, которые сейчас на передовой.

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Как присоединиться к нашему сбору

"Мы на нуле, за два дня потеряли три дрона, мы остались вообще без "глаз", – это сообщение от бойцов одной из воинских частей, которая сейчас находится под Бахмутом. И такие запросы наш Фонд 24 получает каждый день из разных бригад, все они на передовой.

Активность боевых действий на востоке просто безумная. Проклятые "соседи" бьют беспрерывно. А наши ребята должны дать отпор и выжить. Для этого им нужны дроны, очень много дронов!

Военные говорят, что квадрокоптер является незаменимым элементом в войне. Без них мы бы тратили гораздо больше боеприпасов для поражения меньшего количества целей. И сейчас единственным поставщиком дронов на фронт остаются волонтеры и благотворительные фонды. То есть мы с вами.

24 Канал собирает миллион на дроны. Купим 10 Mavic для трех бригад. Все они нужны на передовой вчера. Каждая "птичка" приблизит победу и сохранит жизнь наших воинов на самых горячих направлениях в районах Бахмута, Соледара и Кременной.

Мы ведь их не подведем? Тогда вы знаете, что делать. Присоединиться к нашему сбору очень просто:

вы можете задонатить на Монобанку;

или на карточку ПриватБанка – 5169 3351 0133 8081.

Больше деталей о сборе и дополнительных реквизитах для переводов вы можете найти на сайте нашего Фонда 24.

К слову, на сайте Фонда 24 вы можете найти информацию о нашем активном сборе и о тех, которые благодаря вам мы смогли закрыть. К примеру, на этой неделе благодаря вам мы завершили срочный сбор на джип для 103-й бригады ТРО. Эти средства позволили оплатить автомобиль и начать его ремонт. Совсем скоро приобретенный джип поедет на направление Кременная – Сватово к нашим защитникам и защитницам.