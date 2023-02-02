Противник пополнил свои потери в живой силе на средства мобилизованных. Кроме того, удалось образовать группировку от 150 до 200 тысяч военнослужащих, прошедших боевое слаживание и обеспечение расконсервированной техникой. Несмотря на то, что образцы советские, эти машины способны выполнять боевые задания и производить огневые поражения. Об этом 24 Канала сказал военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко.

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ВСУ готовятся к устойчивой обороне

Как отмечает Федоренко, к годовщине войны прихвостни маленького диктатора, который думает, что великий, должен показать определенный результат. Поэтому будет усиливаться давление на Донбассе.

Им очень важно показать хотя бы то, что им удалось достичь. Заявления вагнеровцев о том, что Бахмут взят, начались еще с августа. Однако он как стоял, так и стоит,

– констатировал военный.

Ввиду резервов и ресурсов противника, добавляет он, понятно, что будет осложнение в Донецкой и Луганской областях. Возможно, обострение будет наблюдаться в Харьковской и Запорожье. Федоренко акцентирует, что наша разведка четко понимает, что должно происходить на каждом направлении. Соответственно, ВСУ готовятся к устойчивой обороне.

"Ближайшие два месяца на фронте будут непростыми. Наша общая задача – размолотить ударный потенциал противника. В частности, Россия будет пытаться распространять разные негативные новости внутри нашего государства, преувеличивать свои достижения и т.д.", – уверяет защитник.

Важно! Боец призвал украинцев очень внимательно относитесь к подаваемой информации. Доверяйте только официальным источникам и сводкам Генштаба ВСУ.

По словам Федоренко, за счет средств анонсированной помощи нужно накопить необходимое количество боеприпасов, огневых средств, техники, чтобы провести контрнаступательную операцию. По своим масштабам она может быть похожа на ту, которая проводилась на Харьковщине и Херсонщине в 2022 году.

"Нужно не сбавлять темпы, сжать зубы и каждому на своем месте работать максимально упорно. 2023 год будет решающим в этой войне", – убежден военный.

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Нужна ли мобилизация в Украине

Военный заметил, что нам нужно отразить атаку и разбить ударный потенциал врага. Безусловно, среди ВСУ будут потери и травмы, которые нужно будет замещать. После проведения контрнаступательной операции нужно будет удерживать границы нашего государства, а для этого нужен личный состав.

Территория может называться нашей только тогда, когда там находится пехотинец и надежно удерживает периметр. Поэтому, конечно, мобилизация должна проводиться,

– утверждает Федоренко.

Следовательно, каждый руководитель предприятия должен объективно оценить, сколько ему нужно людей, чтобы оно работало качественно, и подать этих людей на броню. Остальные должны явиться в центры комплектования, уточнить свои данные.

"Нужно понимать: сейчас никто не отправляет на фронт сразу. Все это – ИПСО России. Вроде: сегодня призвался – завтра в Бахмуте на передовой позиции. Нет, сейчас так не работает. Это было в первые дни войны, когда нужно было отразить нашествие ", – отметил боец.

Сегодня же процедура мобилизации происходит следующим образом:

Сначала человека призывают;

Впоследствии отправляют в учебный центр для прохождения общего курса военной подготовки, где объясняют, что такое оружие, как им пользоваться, что такое институт командиров, как работать в двойках – тройках, обучают тактической медицине, проводят боевое слаживание.

Только после этого военный может быть отправлен на фронт.

"Стоит заметить, что большое количество личного состава пойдет на спецобучение для управления новейшей техникой, которую нам должны предоставить. Люди абсолютно всех профессий нужны сейчас в войсках", – подытожил военнослужащий ВСУ Юрий Федоренко.

Последние потери врага