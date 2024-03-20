Весняна індексація: чому деякі українці не задоволені пенсіями

У березні пенсії проіндексували для майже 10 мільйонів українців. І хоча влада обіцяла суттєві доплати, деякі українці висловлюють невдоволення щодо отриманих надбавок.

Чому люди обурюються

Багато людей висловлюють невдоволення, адже в офіційних документах не вказано про обов'язкове збільшення пенсій на мінімум 100 гривень, як це обіцяли раніше. А детальний розгляд тексту постанови виявляє, що підвищення до цієї суми гарантовано лише в окремих випадках.

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Також виникає плутанина щодо осіб, які вийшли на пенсію в період з 2020 по 2023 роки. Попри узагальнені заяви про універсальне підвищення на 100 гривень, на практиці ситуація складніша.

! Слід взяти до уваги й те, що підвищення пенсій відбувається також через перерахунок у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму, яке вже закладено в законі, тому не пов'язане з індексацією, яка згадується в постанові.

Як наслідок деякі пенсіонери бачать лише несуттєве зростання пенсії, наприклад на 16-18 гривень, яке є результатом додаткових виплат за стаж, а не індексації. Індексація до 100 гривень відбувається лише тоді, коли без цього додатка загальне збільшення було б меншим за зазначену суму.

Кому не перерахували виплати

! Є ситуації, коли мінімальні пенсійні виплати були збільшені на 200-250 гривень для досягнення встановленого порогу.

Індексація пенсій цьогоріч обійшла стороною деякі категорії пенсіонерів. Зокрема, 1 березня не було проведено перерахунку пенсій для колишніх судових працівників і прокурорів.

! Варто також звернути увагу на пенсіонерів, чиї місячні виплати досягають розміру в десять мінімальних пенсій, що еквівалентно сумі у 23 610 гривень. Оскільки це максимальний пенсійний розмір в Україні, він не підлягає індексації.

Нові перераховані пенсійні виплати українці мають почати отримувати вже з березня поточного року.