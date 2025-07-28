Укр Рус
Економіка Соцвиплати На які пільги мають право ветерани праці
28 липня, 19:00
2

На які пільги мають право ветерани праці

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Статус "ветеран праці" можуть отримати особи, які відповідають певним критеріям.
  • Ветерани праці мають право на пільги, такі як звільнення від плати за землю та першочергове обслуговування у медичних закладах.

Деякі українці мають право на статус "ветеран праці". Для таких осіб передбачена низка пільг.

Хто вважається ветераном праці?

Щоб отримати статус "ветеран праці", особа має звернутись у органи соцзахисту. Звернення відбувається за місцем проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соцзахисту населення.

Читайте також Виплата у 50 000 гривень та 7 000 гривень допомоги щомісячно: хто зможе отримати такі суми

Яким критеріям має відповідати особа, щоб отримати статус "ветеран праці":

  • мати інвалідність по зору I групи;
  • мати інвалідність I групи з дитинства;
  • бути диспропорційним карликом;
  • бути хворим на гіпофізарний нанізм (тобто ліліпутом);
  • отримати медаль "Ветеран праці";
  • бути особою з інвалідністю I чи II групи, отримувати відповідну пенсію та стаж не менш як 15 років;
  • належати до осіб, які отримали пенсію на пільгових умовах (тобто, наприклад, через роботу в особливо важких умовах).

Також право отримати статус "ветерана праці" можуть особи, які працювали в установах, на підприємствах і так далі, а також набули стаж не менш як:

  • 40 років – для чоловіків;
  • 35 років – для жінок.

Які пільги можуть отримати ветерани праці зараз?

Згідно з чинним законодавством, ветерани праці мають право на такі пільги:

  • звільнення від плати за землю;
  • першочергове безоплатне протезування (виключенням є випадки, коли протезування має здійснюватись дорогоцінними металами);
  • першочергова госпіталізація;
  • здійснення першочергового обслуговування в лікувально-профілактичних закладах;
  • першочергове обслуговування в аптеках і так далі.