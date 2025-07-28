28 липня, 19:00
На які пільги мають право ветерани праці
Основні тези
- Статус "ветеран праці" можуть отримати особи, які відповідають певним критеріям.
- Ветерани праці мають право на пільги, такі як звільнення від плати за землю та першочергове обслуговування у медичних закладах.
Деякі українці мають право на статус "ветеран праці". Для таких осіб передбачена низка пільг.
Хто вважається ветераном праці?
Щоб отримати статус "ветеран праці", особа має звернутись у органи соцзахисту. Звернення відбувається за місцем проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соцзахисту населення.
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Яким критеріям має відповідати особа, щоб отримати статус "ветеран праці":
- мати інвалідність по зору I групи;
- мати інвалідність I групи з дитинства;
- бути диспропорційним карликом;
- бути хворим на гіпофізарний нанізм (тобто ліліпутом);
- отримати медаль "Ветеран праці";
- бути особою з інвалідністю I чи II групи, отримувати відповідну пенсію та стаж не менш як 15 років;
- належати до осіб, які отримали пенсію на пільгових умовах (тобто, наприклад, через роботу в особливо важких умовах).
Також право отримати статус "ветерана праці" можуть особи, які працювали в установах, на підприємствах і так далі, а також набули стаж не менш як:
- 40 років – для чоловіків;
- 35 років – для жінок.
Які пільги можуть отримати ветерани праці зараз?
Згідно з чинним законодавством, ветерани праці мають право на такі пільги:
- звільнення від плати за землю;
- першочергове безоплатне протезування (виключенням є випадки, коли протезування має здійснюватись дорогоцінними металами);
- першочергова госпіталізація;
- здійснення першочергового обслуговування в лікувально-профілактичних закладах;
- першочергове обслуговування в аптеках і так далі.