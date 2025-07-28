На які пільги мають право ветерани праці

Деякі українці мають право на статус "ветеран праці". Для таких осіб передбачена низка пільг.

Хто вважається ветераном праці?

Щоб отримати статус "ветеран праці", особа має звернутись у органи соцзахисту. Звернення відбувається за місцем проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Департамент соцзахисту населення.

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Яким критеріям має відповідати особа, щоб отримати статус "ветеран праці":

мати інвалідність по зору I групи;

мати інвалідність I групи з дитинства;

бути диспропорційним карликом;

бути хворим на гіпофізарний нанізм (тобто ліліпутом);

отримати медаль "Ветеран праці";

бути особою з інвалідністю I чи II групи, отримувати відповідну пенсію та стаж не менш як 15 років;

належати до осіб, які отримали пенсію на пільгових умовах (тобто, наприклад, через роботу в особливо важких умовах).

Також право отримати статус "ветерана праці" можуть особи, які працювали в установах, на підприємствах і так далі, а також набули стаж не менш як:

40 років – для чоловіків;

35 років – для жінок.

Які пільги можуть отримати ветерани праці зараз?

Згідно з чинним законодавством, ветерани праці мають право на такі пільги: