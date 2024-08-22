Які пенсії отримують ветерани війни в Афганістані

Ветеранам війни в Афганістані пенсії призначають за загальними правилами. Однак, мінімальна виплата для них визначається в окремому порядку.

Які виплати мають ці громадяни зараз

Пенсії для ветеранів війни в Афганістані регулюються Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Такі громадяни мають право на спеціальні надбавки та компенсаційні виплати.

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Розмір виплат цих осіб визначається аналогічно до пенсії за віком. Тобто при розрахунках до уваги береться стаж та заробітна плата особи.

Зверніть увагу! Мінімальна виплата для ветеранів Афганської війни зараз складає 4 958 гривень.

Якщо ж такий ветеран має інвалідність, його пенсія вираховується інакше. У такому випадку його мінімальна виплата прямо залежить від ступеня каліцтва: