Чи впливає державна допомога на субсидію для ВПО

Українці можуть отримати субсидію, якщо загальна вартість комунальних послуг перевищує обов'язковий платіж. Для цього потрібно виконати ряд вимог щодо матеріального стану, зокрема не мати нових автомобілів.

Субсидія та виплати ВПО

Розмір субсидії визначається індивідуально залежно від доходів родини. За менших доходів більшу частину витрат покриває держава, повідомляє 24 Канал з посилання на Мінсоцполітики.

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Втім, до цих доходів не враховується допомога від міжнародних організацій та державна допомога на проживання для ВПО. Крім того, переселенці можуть претендувати на субсидію навіть без укладання договору оренди.

Зауважте! Окрім заяви на призначення субсидії та декларації про доходи й витрати, переселенці повинні подати довідку про свій статус ВПО.

Переселенцям важливо знати, що за субсидією можна звернутися в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду або ЦНАП за новим місцем проживання. А також: