Чи вплинуть вибори в США на курс долара в Україні

Тема впливу виборів у США на курс долара в Україні хвилює багатьох. Зокрема, результати можуть суттєво вплинути на економічну політику нової адміністрації стосовно України.

Як вибори США можуть вплинути на курс долара

Економіст Олег Пендзин зазначив у коментарі 24 Каналу, що наразі не вважає ситуацію з виборами апокаліптичною. Протягом найближчих трьох місяців ситуація на валютному ринку України визначатиметься рядом економічних факторів, а не наслідками виборів у США.

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Головним побоюванням на сьогодні є можливість "ревізії" програм підтримки України у випадку перемоги найбільш суперечливого кандидата, а також потенційні політичні дії, які можуть бути спрямовані проти інтересів України.

Олег Пендзин Керівник Економічного дискусійного клубу Все залежить від політики. Відтак якщо американці надаватимуть Україні стільки ж фінансової допомоги, як на сьогодні, тоді з курсом жодних змін не відбудеться.

Водночас банкір Сергій Мамедов акцентує на тому, що курс долара не можна прив’язувати до особи американського президента, оскільки Україна має свою валюту. До того ж, за його словами, вибори не є основним чинником, що впливає на курсові показники.

Важливіше співвідношення попиту та пропозиції, макроекономічні показники, рівень інфляції та бюджетний дефіцит.

Отже, жоден політик не може контролювати економіку іншої країни. Крім того, долар в Україні не є дефіцитом, тому сплески попиту мають тимчасовий характер. Основним джерелом курсу є сама Україна, тому він не залежить від примх іноземних політиків.