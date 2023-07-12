Що впливає на субсидію: чому українцям можуть не виплачувати гроші

Субсидія на сплату комунальних послуг надається сім'ям чий сукупний дохід не достатній для повноцінного фінансового забезпечення. Відповідність сум вираховується за формулою.

Що впливає на субсидію

Сукупний дохід сім'ї розраховується на одну людину, враховуючи суми заробітку усіх членів за попередні шість місяців. Максимальна величина доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, розраховується за спеціальною формулою.

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Формула виглядає наступним чином: розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, множиться на коефіцієнт 1,4 й округляється до найближчих 10 гривень.

Цього року дохід родини на одну особу не повинен перевищувати 3 760 гривень. До членів сім'ї пільговика можуть належати такі особи:

дружина (чоловік);

неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи або особами з інвалідністю І групи;

непрацездатні батьки;

особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з нею.

До сукупного доходу родини входять: пенсії, зарплати, грошове забезпечення, стипендії, доходи від підприємницької діяльності, допомога з безробіття та інші виплати від Фонду соцстрахування, а також соціальна допомога.

Проте до доходу не належать:

виплати при народженні дитини;

одноразова виплата при усиновленні дитини;

допомога на поховання.

Як оформити субсидію

Для того, щоб оформити соціальну допомогу на сплату комунальних послуг потрібно: