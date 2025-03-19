19 березня, 12:00
У 2025 видатки з держбюджету України зросли на більш як 25%
Основні тези
- У перші два місяці 2025 року видатки з держбюджету України зросли на 26,7%, досягнувши 538 мільярдів гривень.
- Основні видатки включають оплату праці (42,6%), соцзабезпечення (20,1%), оплату товарів та послуг (13%), обслуговування держборгу (8,8%), та трансферти в місцеві бюджети (4,7%).
У лютому 2025 року видатки загального фонду держбюджету України сягнули 324 мільярдів гривень. А за перші два місяці цього року – 538 мільярдів гривень.
Які видатки з держбюджету України були здійснені у січні та лютому
Видатки з держбюджету за січень та лютий цьогоріч зросли на 26,7% у порівнянні з тогорічними показниками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.
Читайте також Трамп хоче переглянути санкції проти Росії: чи будуть США посилювати обмеження
На що витрачались бюджетні кошти у перші 2 місяці 2025:
- 229,4 мільярда гривень – 42,6% – на оплату праці (176,5 мільярдів гривень на грошове утримання військових);
- 108,3 мільярда гривень – 20,1% – соцзабезпечення (35,6 мільярда гривень з них передали у ПФУ, 16,6 мільярда гривень – соцзахист дітей, родин, малозабезпечених родин);
- 70,2 мільярда гривень – 13% – оплату товарів та послуг (39,1 мільярда гривень на потреби ЗСУ, 22,3 мільярда гривень – програму медичних гарантій);
- 47,2 мільярда гривень – 8,8% – обслуговування держборгу.
Зверніть увагу! На трансферти в місцеві бюджети було спрямовано 4,7% від загальної суми. Тобто, 25,2 мільярда гривень.