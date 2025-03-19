Какие расходы из госбюджета Украины были осуществлены в январе и феврале

Расходы из госбюджета за январь и февраль в этом году выросли на 26,7% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

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На что тратились бюджетные средства в первые 2 месяца 2025 года:

229,4 миллиарда гривен – 42,6% – на оплату труда (176,5 миллиарда гривен на денежное содержание военных);

– 42,6% – на оплату труда (176,5 миллиарда гривен на денежное содержание военных); 108,3 миллиарда гривен – 20,1% – соцобеспечения (35,6 миллиарда гривен из них передали в ПФУ, 16,6 миллиарда гривен – соцзащита детей, семей, малообеспеченных семей);

– 20,1% – соцобеспечения (35,6 миллиарда гривен из них передали в ПФУ, 16,6 миллиарда гривен – соцзащита детей, семей, малообеспеченных семей); 70,2 миллиарда гривен – 13% – оплату товаров и услуг (39,1 миллиарда гривен на нужды ВСУ, 22,3 миллиарда гривен – программу медицинских гарантий);

– 13% – оплату товаров и услуг (39,1 миллиарда гривен на нужды ВСУ, 22,3 миллиарда гривен – программу медицинских гарантий); 47,2 миллиарда гривен – 8,8% – обслуживание госдолга.

Обратите внимание! На трансферты в местные бюджеты было направлено 4,7% от общей суммы. То есть, 25,2 миллиарда гривен.