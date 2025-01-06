Как выросли расходы госбюджета в декабре

Отмечается, что по сравнению с декабрем 2023 года расходы государственного бюджета в декабре 2024 года выросли на 28,5%, в частности по общему фонду – на 23,7%. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов, передает 24 Канал.

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Расходы государственного бюджета в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом на 464,5 миллиарда гривен, или на 11,6%, достигнув 4,48 триллиона гривен. В частности, по общему фонду они увеличились на 15%, или на 454,5 миллиарда гривен, до 3,49 триллиона гривен.

Какие были доходы государственного бюджета

Также в декабре, благодаря значительной внешней помощи, доходы государственного бюджета составили 470,4 миллиарда гривен, по сравнению с 302,6 миллиардами гривен в ноябре.

За 2024 год доходы государственного бюджета достигли 3,12 триллиона гривен, что на 448 миллиардов гривен, или 16,8%, превышает показатель 2023 года.

По общему фонду доходы выросли на 514 миллиардов гривен, или на 31%, достигнув 2,18 триллиона гривен. В частности, международная финансовая помощь в виде грантов составила 453,6 миллиарда гривен, по сравнению с 433,9 миллиардами гривен в 2023 году.