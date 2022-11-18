Видатки на оборону – не скоротять: звідки братимуть кошти, якщо економіка страждає

Внаслідок спрямованих атак на енергетичну інфраструктуру потерпає українська економіка, оскільки прибутки бізнесу скорочуються. При цьому, саме власні доходи України, а не міжнародна допомога, є основним джерелом фінансування армії.

Чи можуть за обставин зменшення доходів держави скоротитися видатки на армію, дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Фінансування армії

Міжнародні партнери допомагають Україні власною зброєю, необхідним обладнанням та спорядженням. А от інші видатки на армію, такі як зарплати та бойові виплати, Україна забезпечує із власного бюджету. Причина цього у тому, що макрофінансова допомога, надана партнерами, не може витрачатися на "фінансування війни".

Партнери не можуть фінансувати війну, тому ті гроші, які ми отримуємо від партнерів, вони йдуть на соціалку та на інші програми, які передбачені в бюджеті, на обслуговування боргу. Але вони не йдуть на війну. Війну ми фінансуємо виключно шляхом власних доходів,

– розповів Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Підтримка обороноздатності є пріоритетом бюджету на наступний рік. Загальні видатки на оборону перевищать 1,1 трильйона гривень. На цей сектор підуть майже всі зібрані державою податки та неподаткові доходи.

Що як Україна не матиме передбачені доходи

Нардеп Ярослав Железняк зауважив, що ворог використовує атаки на енергетичну інфраструктуру не тільки, щоб тероризувати населення, але і щоб зменшити наші військові видатки. Тож у зв'язку з масовими ракетними ударами по об'єктах енергетики у Мінекономіки переглянуть макропрогноз.

Железняк пояснює, що у разі падіння доходів бюджету на 10%, нам ледве буде вистачати власних грошей на армію. Він пояснює, що уряд може вдатись до різних креативних підходів, як от, наприклад, "надрукувати" ще грошей, але це досить ризиково.

За словами економічного експерта Бориса Кушнірука, скорочення видатків на армію не буде у будь-якому випадку. Все, що потрібно від держави – це зарплати та бойові виплати, а з усім іншим допомагають партнери.

Борис Кушнірук Член Центрального проводу Народного Руху України У будь-якому разі та макрофінансова допомога, яку надають країни-партнери та міжнародні інституції, "розчиняється" у бюджеті. Тобто, ця допомога буде спрямована на першочергові потреби держави

До того ж мільярди гривень на допомогу армії збирають самі українці, беручи участь у зборах активістів, перераховуючи кошти у Дії, купуючи військові облігації та іншими способами. Нагадаємо, на 16 листопада Мінфін залучив від розміщення військових ОВДП 5 мільярдів гривень. Ставка за гривневими 1,5-річними паперами зросла з 18,5% до 19%.