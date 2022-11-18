Расходы на оборону – не сократят: откуда будут брать средства, если экономика страдает
В результате атак на энергетическую инфраструктуру страдает украинская экономика, поскольку доходы бизнеса сокращаются. При этом именно собственные доходы Украины, а не международная помощь, являются основным источником финансирования армии.
Могут ли при обстоятельствах уменьшения доходов государства сократиться расходы на армию, узнавали журналисты 24 канала.
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Финансирование армии
Международные партнеры помогают Украине собственным оружием, необходимым оборудованием и снаряжением. А другие расходы на армию, такие как зарплаты и боевые выплаты, Украина обеспечивает из собственного бюджета. Причина этого в том, что макрофинансовая помощь, оказанная партнерами, не может тратиться на "финансирование войны".
Партнеры не могут финансировать войну, поэтому те деньги, которые мы получаем от партнеров, идут на социалку и на другие программы, предусмотренные в бюджете, на обслуживание долга. Но они не уходят на войну. Войну мы финансируем исключительно путем собственных доходов,
– рассказал Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев
Поддержка обороноспособности является приоритетом бюджета на следующий год. Общие расходы на оборону превысят 1,1 триллиона гривен. В этот сектор пойдут почти все собранные государством налоги и неналоговые доходы.
Что если у Украины не будет предусмотренных доходов
Нардеп Ярослав Железняк отметил, что враг использует атаки на энергетическую инфраструктуру не только чтобы терроризировать население, но и чтобы уменьшить наши военные расходы. Поэтому в связи с массовыми ракетными ударами по объектам энергетики Минэкономики пересмотрят макропрогноз.
Железняк объясняет, что в случае падения доходов бюджета на 10% нам едва будет хватать собственных денег на армию. Он объясняет, что правительство может прибегнуть к разным креативным подходам, как, например, "напечатать" еще денег, но это довольно рискованно.
По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, сокращения расходов на армию не будет.
В любом случае и макрофинансовая помощь, оказываемая странами-партнерами и международными институтами, "растворяется" в бюджете. То есть, эта помощь будет направлена на первоочередные потребности государства
К тому же, миллиарды гривен на помощь армии собирают сами украинцы, участвуя в собрании активистов, перечисляя средства в Действии, покупая военные облигации и другими способами. Напомним, на 16 ноября Минфин привлек от размещения военных ОВГЗ 5 миллиардов гривен. Ставка по гривневым 1,5-летним бумагам выросла с 18,5% до 19%.