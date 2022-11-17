Світло буде лише декілька годин на день: ДТЕК попередив про масштабні відключення

Внаслідок наймасштабнішої ракетної атаки, яку Росія здійснила 15 листопада, енергетичні об'єкти України зазнала безпрецедентних руйнувань. Через це світло у деяких регіонах можуть вимикати на довший проміжок часу, аніж зараз.

Подекуди світла може не бути навіть кілька днів – розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

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Світла не буде більшу частину часу

За словами керівника ДТЕК, у деяких регіонах за планом будуть уже не вимикати світло, а вмикати його. Такі "включення" будуть здійснюватись на декілька годин.

Це дні. Ми будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, кількість годин, протягом яких буде електрика, може бути дуже коротка. Це дві-три години на добу,

– сказав він.

Зупинила роботу одна із ТЕС

Через влучання по одній із ТЕС групи ДТЕК вона зупинила роботу. Сахарук наголосив, що ситуація хоч і дуже складна, але контрольована. За його словами, окупанти завдали шкоди тим потужностям, які передають енергію. Найбільше постраждали енергетичні об'єкти у центрі України та на заході.

Через значні пошкодження близько 40% споживачів в Україні залишилося без світла. За словами керівника ДТЕК, оперативних заходів щодо під'єднання споживачів вжили там, де це можливо, і частково розпочали відновлювальні роботи, але їх поки що не можна провести скрізь.

Як зекономити електроенергію

Нагадуємо, що українці можуть допомогти зменшити кількість відключень, мінімізувавши використання електроенергії. Укренерго порекомендувала витягнути з розетки всі непотрібні в момент прилади, а також закликала вмикати енергомісткості по черзі.

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