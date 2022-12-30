Чи зустрінуть українці Новий рік зі світлом

Попри атаки росіян та загалом напружену ситуацію на фронті, більшість українців готується хоча б трохи святкувати Новий рік. Чи буде в оселях світло у новорічну ніч, дізнавався 24 Канал.

Яка ймовірність того, що в оселях українців буде світло

Кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль писав у своєму телеграм-каналі, що за умови відсутності атак аварійних відключень на Новий рік не буде. Проте 29 грудня сталася десята масована ракетна атака.

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В Укренерго повідомили, що дефіцит електроенергії в українській енергосистемі не збільшився через цю атаку. Попри це, сподіватися на світло не варто. Важливо позбутися цієї залежності, – каже 24 Каналу енергетичний експерт Андрій Закревський.

Андрій Закревський Голова консалтингового агентства "ЕнергоДжерела" Треба жити сьогодні й зараз, оскільки ніхто не знає, що в голові у свинособак. Жити сьогоднішнім днем – найголовніше під час війни. Ми переможемо Росію тільки тоді, коли нам стане все одно, будуть вони завдавати удари, чи ні. Треба завжди думати про те, що атака може бути здійснена і мати у запасі свічки та прохолодне місце для зберігання продуктів.

Окрім того, відновлення енергосистеми це не "манна небесна", а щоденна невтомна праця українських енергетиків. Отже, світло на Новий рік в оселях може означати пекельну та небезпечну для життя роботу цих спеціалістів.

Наші енергетики прекрасно знають, що нам хочеться цього, але я не хочу, щоб для того, аби я послухав новорічну доповідь Президента, хтось із енергетиків загинув через те, що поїхав ремонтувати лінію електропередач. Навпаки, на Новий рік я запалю свічки і буду заощаджувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на електромережі, – додає Андрій Закревський.

Нагадаємо, 29 грудня ворог здійснив десяту масовану ракетну атаку по Україні, внаслідок чого було ушкоджено енергооб'єкти в Одеській, Харківській, Івано-Франківській та інших областях. Загалом загарбники випустили по нашій країні 69 ракет, 54 з яких було збито силами ППО.