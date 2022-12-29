Як казав раніше прем'єр-міністра України Денис Шмигаль, найдовший блекаут в Україні може тривати від 7 до 10 днів.
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Чи можливий тотальний блекаут
Юрій Щедрін, аналітик "Центру розвитку міст", у коментарі 24 каналу розповів, що тотальний блекауту по Україні є малоймовірним. Але не варто забувати про локальні ситуації, тобто в окремих регіонах може не бути світла довгий період.
Проте невідомо, скільки цього разу займе відновлення критичної інфраструктури. У попередні атаки було так, що українські енергетики за 2 – 3 дні виходили з критичної ситуації.
Якщо дивитися на минулі практики, то Україна із критичних ситуації зі світлом виходила через 2 – 3 дні. Будемо сподіватися, що так буде й надалі,
– зазначав Щедрін.
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Відновити повністю: чи можливо це
За попередніми прогнозами експертів, до літа енергосистема України повинна якщо не повністю, то частково відновитися. Проте головною умовою цього є відсутність масових обстрілів.
Крім того, для переходу на енергоефективну, зелену енергетику Україні знадобиться 2,5–3 роки.
Міста України без світла
- Ситуація на Львівщині після обстрілів була критичною – 90% споживачів залишилися без світла.
Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури,
– зазначив мер міста Садовий.
- У Києві 40% споживачів залишилися знеструмленими. Мер Віталій Кличко повідомив, що необхідно зарядити телефони та інші пристрої, зробити запаси води.
- На Одещині було декілька влучань по критичній інфраструктурі, тому в області введені екстрені відключення світла.