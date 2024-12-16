Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. До цього через масований удар по енергетиці, який стався 13 грудня, для українців застосовували обмеження.

До теми Зміни у чергах та нові інтервали: як діятимуть графіки 16 грудня

Що буде зі світлом в Україні 17 грудня

В Укренерго повідомили, що 17 грудня застосування заходів обмеження споживання не прогнозується.

У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково,

– зазначили у компанії.

Там також закликали громадян споживати електроенергію ощадливо. Зокрема, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у період з 8:00 до 22:00.

До слова, член Наглядової ради Укренерго Юрій Бойко заявив, що метою масованої атаки по енергетиці з боку росіян було ураження мережевої інфраструктури нашої держави. Цим окупанти хотіли досягнути перешкоджання імпорту електроенергії в Україну з сусідніх держав.

Укренерго також розробило уніфіковані графіки для всіх областей України, які почали діяти з 16 грудня. У компанії пояснили, що це нововведення забезпечить рівномірний розподіл обмежень та справедливість між регіонами.