Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. До этого из-за массированного удара по энергетике, который произошел 13 декабря, для украинцев применяли ограничения.

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В Укрэнерго сообщили, что 17 декабря применение мер ограничения потребления не прогнозируется.

В случае изменения ситуации – об этом будет сообщено дополнительно,

– отметили в компании.

Там также призвали граждан потреблять электроэнергию экономно. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период с 8:00 до 22:00.

К слову, член Наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко заявил, что целью массированной атаки по энергетике со стороны россиян было поражение сетевой инфраструктуры нашего государства. Этим оккупанты хотели достичь препятствования импорта электроэнергии в Украину из соседних государств.

Укрэнерго также разработало унифицированные графики для всех областей Украины, которые начали действовать с 16 декабря. В компании объяснили, что это нововведение обеспечит равномерное распределение ограничений и справедливость между регионами.