Как говорил ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль, самый длинный блекаут в Украине может длиться от 7 до 10 дней.
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Возможен ли тотальный блекаут
Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", в комментарии 24 каналу рассказал, что тотальный блекаут по Украине маловероятен. Но не стоит забывать о локальных ситуациях, то есть в отдельных регионах может не быть света долгий период.
Однако неизвестно, сколько в этот раз займет возобновление критической инфраструктуры. В предыдущие атаки было так, что украинские энергетики за 2-3 дня исходили из критической ситуации.
Если смотреть на прошлые практики, то Украина из критических ситуаций со светом выходила через 2 – 3 дня. Будем надеяться, что так будет и дальше,
– отмечал Щедрин.
Обратите внимание На Львовщине две российские ракеты попали в энергетический объект
Восстановить полностью: возможно ли это
По предварительным прогнозам экспертов, к лету энергосистема Украины должна если не полностью, то частично восстановиться. Однако главным условием этого является отсутствие массовых обстрелов.
Кроме того, для перехода на энергоэффективную зеленую энергетику Украины понадобится 2,5 – 3 года.
Города Украины без света
- Ситуация во Львовской области после обстрелов была критической – 90% потребителей остались без света.
Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры,
– отметил мэр города Садовый.
- В Киеве 40% потребителей остались обесточенными. Мэр Виталий Кличко сообщил, что необходимо зарядить телефоны и другие устройства, произвести запасы воды.
- В Одесской области было несколько попаданий по критической инфраструктуре, поэтому в области введены экстренные отключения света.