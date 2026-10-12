Чи буде дефіцит пального через відключення світла в Україні

Відключення світла поки не створили проблем із постачанням пального в Україні. Попит на бензин і дизель для генераторів зростає, однак дефіциту на АЗС немає.

Чи купують українці пальне про запас

Масового ажіотажу на заправках поки немає, розповів 24 Каналу директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. За його словами, під час масштабних відключень у грудні та січні ситуація була іншою: водії частіше приїжджали на АЗС із каністрами, щоб запастися пальним для генераторів.

Як каже експерт, постачальники можуть покривати додатковий попит, тож підстав для паніки наразі немає.

Поки в нас пального вистачає, все нормально,

– зазначив Куюн.

Водночас експерт застерігає, що майбутній опалювальний сезон може бути складнішим через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тому тим, хто залежить від генераторів, він радить подбати про запас пального заздалегідь, поки немає ажіотажу.

Зробіть це зараз, поки немає ажіотажу, поки немає цієї паніки, зробіть спокійно цей запас, і нам всім буде легше від цього,

– наголосив експерт.

Важливо! Куюн радить зробити запас пального приблизно 50 – 700 літрів.

Чи зміняться ціни на АЗС

За словами Куюна, вартість пального залежить передусім від ситуації на світовому ринку нафти й нафтопродуктів. Якщо постачання встигає за попитом, саме збільшення споживання не обов'язково призводить до подорожчання.

Експерт сподівається, що світові ціни знизяться і це позначиться на українському ринку. Проте впевнено прогнозувати зміни поки складно: котирування на нафту можуть швидко змінюватися під впливом міжнародних подій.

До слова, Сергій Куюн наголосив, що наразі постачання пального перевищує споживання. Тобто загрози дефіциту в країні немає. Проте, через російські атаки на обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема на АЗС, ситуація все ж може загостритись.