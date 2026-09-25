Чи буде дефіцит пального взимку

У коментарі 24 Каналу директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вказав, що зараз постачання пального перевищують споживання.

У нас зараз профіцит пального, і відповідно ніяких загроз немає,

– сказав експерт.

Куюн пояснює це, зокрема:

падінням споживання з боку промисловості;

та аграрного сектору.

Водночас імпорт пального залишається високим. Тому невеликі запаси для генераторів, які люди робитимуть поступово, не створять проблем для ринку.

Важливо! Куюн наголошує, що ризик виникає саме тоді, коли велика кількість людей починає купувати пальне одночасно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Коли всі разом побіжать в один момент, то буде вже проблема реальна,

– пояснив експерт.

Минулої зими, за його словами, в Київському регіоні в окремий період споживання пального зросло приблизно на 35%. Попри це, ринок зміг задовольнити такий попит.

Зауважимо, зазвичай короткострокове зростання споживання становить близько 5 – 10% і не створює для ринку серйозного навантаження.

Який запас пального варто мати зараз

Куюн радить водіям мати запас приблизно на 2 – 3 тижні. Це потрібно на випадок, якщо через пошкодження певного маршруту постачальникам знадобиться час для перебудови логістики.

Для водія, який використовує до 100 літрів пального на місяць, це орієнтовно 50 – 70 літрів.

Саме для цього потрібно до цього готуватися. Не буде цього – і слава Богу,

– зазначив експерт.

Водночас масово скуповувати пальне не варто. Йдеться про невеликий запас на випадок тимчасових перебоїв. Щодо дизеля, Куюн радить дочекатися переходу на зимові марки пального.

Наразі експерт не прогнозує дефіциту пального взимку. Водночас через війну повністю виключати короткострокові перебої з постачанням не можна.

До слова, ціни на пальне на українських АЗС суттєво піднялись протягом останнього тижня. Станом на 25 вересня ціни такі: приблизно 91,90 гривень доведеться віддати за літр А-95 преміум, 88,85 гривні – за літр А-95. А от дизель сягнув в середньому – 97,90 гривень за літр, автогаз – 43,97 гривні за літр. Наразі держава вживає низку заходів, аби стабілізувати ціни на пальне.