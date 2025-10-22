Росія спустошує прикордоння України енергетичним терором: що ускладнює відновлення

Російські ракетно-дронові обстріли систематично руйнують критичну інфраструктуру України, проте найбільшої шкоди завдали Чернігівщині та Сумщині. Характер уражень ускладнює відновлення стабільного електропостачання й спрямований на спустошення цих регіонів.

Яка мета обстрілів енергетики на прикордонні з Росією?

Прикордонні області України є найбільш вразливими для атак через географічне розташування. Потреби в електроенергії для них неможливо перекрити завдяки імпорту, а кінцевою метою обстрілів є знелюднення територій. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з енергетики Володимир Омельченко та Юрій Корольчук.

Дивіться також Росіяни ділять Україну по Дніпру: політолог пояснив нову стратегію ударів по енергетиці

З графіками погодинних та аварійних відключень світла понад три тижні живе Чернігівщина. Складною також є ситуація на Сумщині, де населення зазнає періодичних знеструмлень унаслідок обстрілів.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Прикордонні області легше обстрілювати. Туди долітає більше дронів і КАБи, тому що це недалеко. Торік російський фюрер сказав, що буде створювати буферну зону на кордонах із Росією. Ось вони й роблять це терором. Це такий у них план зачистки прикордонних регіонів від населення за рахунок обстрілів і знищення інфраструктури.

Що ускладнює повернення стабільного електропостачання?

Восени 2025 року Росія поновила регулярні обстріли енергетичної інфраструктури України, проте змінила тактику й більше вражає розподільчі мережі в областях. Захист таких об’єктів ускладнений, адже їх тисячі по всій країні.

Зауважимо! Станом на 17 жовтня Україна наростила максимальну потужність імпорту електроенергії до 2,1 гігавата, що стало найвищим показником за останні місяці. Робота для збільшення технічних можливостей постачання триває.

Проте держава не може повністю закрити свої потреби завдяки імпорту. Щоб купити її за кордоном, потрібно спочатку знайти цей обсяг електроенергії.

Експерт Юрій Корольчук говорить, що взимку 2025-2026 років ситуацію визначатимуть можливості та власні потреби країн Європейського Союзу, які постачають Україні електроенергію. Водночас покращити ситуацію вдасться не у всіх областях.

Юрій Корольчук експерт Інституту енергетичних стратегій Є місця, які регіонально постраждали, і вони, на жаль, далеко. Перекрити імпортом всі проблеми цих регіонів просто неможливо. Тобто можна імпортом, наприклад, забезпечити споживачів на заході України і собі теоретично міркувати, що вироблені у центрі або на заході обсяги перекинути далі на схід. Але там проблема, що підстанції пошкоджені й не можуть передати потужності. Тому за рахунок імпорту потребу в тих регіонах не перекриєш.

Яка ситуація в енергосистемі станом на 22 жовтня?