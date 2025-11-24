По 12 годин без світла: у YASNO пояснили, чому масові відключення не вплинуть на суму комуналки

У мережі обговорюють рахунки за електроенергію під час відключень світла. Наразі споживання електроенергії вже впало приблизно на 20%, але українці поки не бачать цього в платіжках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка.

Чи зменшаться рахунки за світло під час відключень?

Оперативні дані, які навів Сергій Коваленко, показують, що споживання електроенергії українцями впало на 20%. У такому разі, як пояснюють в YASNO, чим менше світла споживають, тим менше клієнти платитимуть.

Водночас побачити зміни у платіжках за листопад споживачі зможуть лише у грудні. Тож наразі не можна точно оцінити "ефект відключень", які почались саме у листопаді.

Крім того, у жовтні майже не було вимкнень, а сам місяць був холоднішим, через що споживання було вищим, ніж торік. Коваленко зазначив, що середній показник не є однаковим для всіх.

Я розумію, що відключення – це дискомфорт. Але коли світло вмикають, будь ласка, не запускайте все одразу. Поступово. Хоча б перші пів години – це дуже допомагає системі,

– додав гендиректор YASNO.

Він також підкреслив важливість оплати рахунків, адже завдяки цьому відновлюють мережі, модернізують лінії та трансформатори.

