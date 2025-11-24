По 12 годин без світла: у YASNO пояснили, чому масові відключення не вплинуть на суму комуналки
- Споживання електроенергії в Україні знизилося на 20%, але зміни в платіжках будуть помітні лише в грудні.
- Гендиректор YASNO закликав поступово вмикати електроприлади після відновлення електропостачання для полегшення навантаження на систему.
У мережі обговорюють рахунки за електроенергію під час відключень світла. Наразі споживання електроенергії вже впало приблизно на 20%, але українці поки не бачать цього в платіжках.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на гендиректора YASNO Сергія Коваленка.
Дивіться також Чому українські АЕС знижують потужність через російські атаки і як це впливає на відключення світла
Чи зменшаться рахунки за світло під час відключень?
Оперативні дані, які навів Сергій Коваленко, показують, що споживання електроенергії українцями впало на 20%. У такому разі, як пояснюють в YASNO, чим менше світла споживають, тим менше клієнти платитимуть.
Водночас побачити зміни у платіжках за листопад споживачі зможуть лише у грудні. Тож наразі не можна точно оцінити "ефект відключень", які почались саме у листопаді.
Крім того, у жовтні майже не було вимкнень, а сам місяць був холоднішим, через що споживання було вищим, ніж торік. Коваленко зазначив, що середній показник не є однаковим для всіх.
Я розумію, що відключення – це дискомфорт. Але коли світло вмикають, будь ласка, не запускайте все одразу. Поступово. Хоча б перші пів години – це дуже допомагає системі,
– додав гендиректор YASNO.
Він також підкреслив важливість оплати рахунків, адже завдяки цьому відновлюють мережі, модернізують лінії та трансформатори.
Відключення світла: останні новини
Відключення залежать від наявності електроенергії та пропускної здатності мереж, ослаблених російськими ударами. Як повідомило Укренерго 24 Каналу, додатково їх подовжують локальні ремонти.
Енергосистема України поступово відновлюється після атак росіян. Енергетики найближчим часом прогнозують покращення.
Зазначається, що Україна може імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії, однак європейські ціни суттєво зросли.