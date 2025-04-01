Прецеденти поширюватимуться: нардеп прокоментував відключення води в Україні

Практика часткового обмеження водопостачання й надалі ширитиметься Україною. Причиною тому є фінансова заборгованість.

В Україні можуть вимикати воду за графіками

Вона складає десятки мільярдів доларів, пише 24 Канал з посиланням на слова народного депутата Богдана Кицака.

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Прецеденти, які зараз з’являються в Рівному, Франківську - вони далі будуть поширюватися по всій Україні. Тому що рівень заборгованості, якщо ми сумуємо по всій Україні, він на десятки мільярдів,

– заявив нардеп.

Згідно з його слів, потрібно виходити з цієї ситуації. Однак поки не зрозуміло, чи ефективний саме такий спосіб.

Ну побачимо. Зараз буде всенародне невдоволення по прикладу Рівного, Франківська, потім в інших містах. Але разом з тим потрібно знаходити якесь ефективне рішення,

– додав Кицак.