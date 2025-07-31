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31 липня, 16:22
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Відкритий банкінг з 1 серпня: хто і як зможе бачити фінансові дані українців

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Відкритий банкінг в Україні, якого очікують банки з 1 серпня, дозволить керувати рахунками через один додаток, але дані залишаться під контролем Нацбанку і фінансових установ.
  • Персональні дані українців не передаватимуться державним органам, і доступ до них матимуть лише ліцензовані установи.

В Україні із серпня 2025 року запрацює функція відкритого банкінгу. Вона надасть можливість отримати доступ до рахунків та карток українців не лише банкам, але й іншим надавачам платіжних послуг.

Які переваги відкритого банкінгу? 

Нова система з 1 серпня принесе українцям відчутні переваги під час користування банківськими рахунками, повідомляє 24 Канал з посиланням на податкового консультанта Михайла Смоковича.

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Зараз громадянам, які мають кілька карток у різних банках доводиться встановлювати для кожної свій мобільний застосунок на телефон. 

  • У кожному банку розроблена окрема система управління, наприклад, Приват24 чи Ощад24.
  • Проте відкритий банкінг надасть можливість власнику карток управляти всіма його рахунками з одного застосунку, що підтримує цю функцію. 

"Умовно кажучи, "Приватбанк" зможе у Приват24 відображати картки від monobank, "Райффайзен", "Пумб". В одному мобільному додатку я управлятиму всіма рахунками, переглядатиму виписки, робитиму платежі, дивитимуся баланси, 
– пояснив Смокович. 

Важливо! Наразі бачити кілька рахунків в одному банківському застосунку неможливо, бо банки не діляться інформацією між собою. 

Що буде з персональними даними українців? 

Після запровадження відкритого банкінгу персональні конфіденційні дані українців і надалі залишатимуться під управлінням Нацбанку та фінансових установ, які входять до цієї системи. Дані клієнтів не передаватимуть жодним державним органам. 

Банківську таємницю не прибирають. Будь-яка фінансова установа, яка захоче отримувати ці дані, має підключитися до загальної системи, пройти ліцензування НБУ. Для сторонніх компаній такий процес досить складний, 
– додав податковий консультант. 

  • Це означає, що дані клієнта не будуть знаходитися у відкритому доступі.
  • Він має надати дозвіл на інтеграцію з відкритим банкінгом.
  • Якщо користувач цього не хоче, то може й надалі користуватися кількома банківськими додатками. 

Варто знати! За словами Смоковича, мине не один місяць, доки відкритий банкінг почне використовуватися на повну. Адже банкам необхідно розробити інструменти для його впровадження. 