Які переваги відкритого банкінгу?

Нова система з 1 серпня принесе українцям відчутні переваги під час користування банківськими рахунками, повідомляє 24 Канал з посиланням на податкового консультанта Михайла Смоковича.

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Зараз громадянам, які мають кілька карток у різних банках доводиться встановлювати для кожної свій мобільний застосунок на телефон.

У кожному банку розроблена окрема система управління, наприклад, Приват24 чи Ощад24.

Проте відкритий банкінг надасть можливість власнику карток управляти всіма його рахунками з одного застосунку, що підтримує цю функцію.

"Умовно кажучи, "Приватбанк" зможе у Приват24 відображати картки від monobank, "Райффайзен", "Пумб". В одному мобільному додатку я управлятиму всіма рахунками, переглядатиму виписки, робитиму платежі, дивитимуся баланси,

– пояснив Смокович.

Важливо! Наразі бачити кілька рахунків в одному банківському застосунку неможливо, бо банки не діляться інформацією між собою.

Що буде з персональними даними українців?

Після запровадження відкритого банкінгу персональні конфіденційні дані українців і надалі залишатимуться під управлінням Нацбанку та фінансових установ, які входять до цієї системи. Дані клієнтів не передаватимуть жодним державним органам.

Банківську таємницю не прибирають. Будь-яка фінансова установа, яка захоче отримувати ці дані, має підключитися до загальної системи, пройти ліцензування НБУ. Для сторонніх компаній такий процес досить складний,

– додав податковий консультант.

Це означає, що дані клієнта не будуть знаходитися у відкритому доступі.

Він має надати дозвіл на інтеграцію з відкритим банкінгом.

Якщо користувач цього не хоче, то може й надалі користуватися кількома банківськими додатками.

Варто знати! За словами Смоковича, мине не один місяць, доки відкритий банкінг почне використовуватися на повну. Адже банкам необхідно розробити інструменти для його впровадження.